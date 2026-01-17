Συμβαίνει τώρα:
Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε 2-0: Πρώτη νίκη για τη «Βασίλισσα» υπό τις οδηγίες του Αρμπελόα

Εμπαμπέ και Ασένσιο οι σκόρερ των μαδριλένων
Εμπαπέ
Ο Εμπαπέ πανηγυρίζει το γκολ του/ REUTERS/Ana Beltran

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεπέρασε το εμπόδιο της Λεβάντε νικώντας 2-0 στο «Μπερναμπέου» και επέστρεψε στις νίκες μετά το σοκαριστικό αποκλεισμό από το Κύπελλο Ισπανίας και την Αλμπαθέτε.

Ο Αρμπελόα πανηγύρισε την πρώτη νίκη του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης με τους Εμπαπέ και Ασένσιο να δίνουν τους τρεις βαθμούς. Ο Γάλλος σταρ με πέναλτι στο 58′ άνοιξε το σκορ στην αναμέτρησης της La Liga και ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός «καθάρισε» για τους μερένχες στο 65′ κάνοντας το 2-0 που ήταν και το τελικό σκορ.

Η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα έφτασε τους 48 βαθμούς στη La Liga και είναι στο -1 από την Μπαρτσελόνα, που έχει παιχνίδι λιγότερο. Η Λεβάντε παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού με 14 βαθμούς. 

