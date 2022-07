Οι πρωταθλητές του NBA, Γουόριορς, ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση ανταλλαγής στους Νετς για τον Κέβιν Ντουράντ.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Σπίαρς του ESPN, οι Πολεμιστές θέλουν να φέρουν πίσω τον Κέβιν Ντουράντ, δημιουργώντας και πάλι μία τρομερή ομάδα, ικανή να κάνει το back-to-back.

Για τον Ντουράντ υπάρχει, πάντως, έντονη κινητικότητα, αφού για την περίπτωση του έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον επίσης οι Σανς και οι Χιτ.

It’s no surprise to me that Warriors have interest in Kevin Durant, according to sources. So does more more than half the league. It’s KEVIN DURANT. You better make the call if you’re an NBA GM. It’s KEVIN DURANT.