Στο περιθώριο του NBA Draft, οι Λος Άντζελες Λέικερς αποφάσισαν να δώσουν την ευκαιρία σε δύο “βαριά” ονόματα, αποκτώντας τον Σκότι Πίπεν Τζούνιορ και τον Σαρίφ Ο’Νιλ.

Πρόκειται για τους γιους των θρύλων του NBA, Σκότι Πίπεν και Σακίλ Ο’Νιλ, οι οποίοι θα έχουν τη δική τους δυνατότητα για μία καριέρα στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Ο Πίπεν είχε μία φοβερή σεζόν στο NCAA με 20,4 πόντους, 4,5 ασίστ και 3,6 ριμπάουντ, κερδίζοντας ένα two way συμβόλαιο με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ ο Ο’Νιλ θα δοκιμαστεί στο Summer League.

Shareef O’Neal has agreed to play with the Lakers Summer League team, per @ShamsCharania pic.twitter.com/CJ1L3m6CBQ