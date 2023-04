Οι Μιλγουόκι Μπακς έμαθαν τον πρώτο τους αντίπαλο, στην προσπάθεια που θα κάνουν για την κατάκτηση του φετινού τίτλου στο ΝΒΑ. Οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν 102-91 των Σικάγο Μπουλς και θα αντιμετωπίσουν την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον πρώτο γύρο των play off της Ανατολής..

Οι Μαϊάμι Χιτ θα είναι ο αντίπαλος των Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον πρώτο γύρο των play off της Ανατολής, μετά και τη νίκη τους επί των Σικάγο Μπουλς (102-91), τον άτυπο τελικό των play in της Ανατολής.

Κορυφαίος των γηπεδούχων ήταν ο Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος σημείωσε 31 πόντους. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Μαξ Στρους, ο οποίος σημείωσε και αυτός 31 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν σημείωσε 26 πόντους και ήταν ο κορυφαίος των φιλοξενούμενων. Στους 16 πόντους ο Άλεξ Καρούζο και στους 15 ο Ζακ ΛαΒιν.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Αντετοκούνμπο έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας (τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο). Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί τις πρώτες ώρες της Δευτέρας του Πάσχα 17 Απριλίου (0:30 στο Μιλγουόκι).

Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Πέμπτης (20.04) στις 4:00 τα ξημερώματα, ξανά στην έδρα των Μπακς.

Στη συνέχεια η σειρά θα μεταφερθεί για δύο αγώνες στο Μαϊάμι, με τον πρώτο να διεξάγεται τα ξημερώματα της Κυριακής (23/4) στις 2:30. Στη συνέχεια, τα παιχνίδια θα διεξάγονται ανά δύο μέρες (δίχως να έχουν ακόμη ανακοινωθεί οι ώρες), μέχρι να φτάσει κάποια τις τέσσερις νίκες και να προκριθεί στα ημιτελικά της Ανατολής.

Το πρόγραμμα:

Game 1: Δευτέρα 17/4, Μπακς – Χιτ

Game 2: Πέμπτη 20/4, Μπακς – Χιτ

Game 3: Κυριακή 23/4 Χιτ – Μπακς

Game 4: Τρίτη 25/4 Χιτ – Μπακς

Game 5: Πέμπτη 27/4 Μπακς – Χιτ

Game 6: Σάββατο 29/4 Χιτ – Μπακς

Game 7: Δευτέρα 1/5 Μπακς – Χιτ (αν χρειαστεί)

JIMMY BUCKETS



31 points

4 rebounds

3 assists



Miami moves on to battle the Bucks in Round 1 of the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel



: Sunday | 5:30pm/et | TNT pic.twitter.com/j9VSDcArVW