Οι Μιλγουόκι Μπακς καλωσόρισαν τρεις νέους παίκτες (pic, vids)

Μετά τη σπουδαία μετεγγραφή του Τζρού Χόλιντεϊ και το “ναυάγιο” με τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, οι Μιλγουόκι Μπακς απέκτησαν τρεις ακόμη παίκτες για να… γεμίσουν το ρόστερ της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα “ελάφια” θέλουν απεγνωσμένα να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα τη νέα σεζόν και προσπαθούν να ολοκληρώσουν το “παζλ” δίπλα στον MVP του NBA.

Τόρεϊ Κρεγκ, Μπριν Φορμπς και Μπόμπι Πόρτις έφθασαν έτσι στο Μιλγουόκι κι οι Μπακς τους καλωσόρισαν, με ένα video για τον καθένα κι όσα ελπίζουν ότι θα προσφέρουν στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Welcome to Milwaukee @TCraig_23, @BPortistime and @BrynjForbes!!



✅ Toughness

✅ Shooting

✅ Playoff Experience #FearTheDeer