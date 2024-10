Οι Μιλγουόκι Μπακς σκέφτονται να πάρουν τον Θανάση Αντετοκούνμπο σύμφωνα με δημοσίευμα

Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται για την πρεμιέρα τους στο ΝΒΑ, με τα «ελάφια» να θέλουν να ξανά προσθέσουν στο ρόστερ τους τον Θανάση Αντετοκούνμπο, όπως αναφέρει ξένος δημοσιογράφος.

Πιθανή επιστροφή του Θανάση Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς βλέπει ο Κιθ Σμιθ του sportac. Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο twitter ο Αμερικανός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι η ομάδα του Ουισκόνσιν εξετάζει την επιστροφή του 32χρονου παίκτη, ο οποίος κυκλοφορεί ως «Free Agent» στην αγορά.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ο οποίος υπέστη ρήξη αχιλλείου και υποβλήθηκε σε επέμβαση, αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τους Μπακς τον περασμένο Μάϊο και από τότε δεν έχει βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Κάτι που σημαίνει πως ο αδελφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στα αποδυτήρια των Μπακς είναι πιθανό να επιστρέψει στον σύλλογο και να φορέσει και πάλι τη φανέλα με το νούμερο 43.

Part of the Bucks interest in trading MarJon Beauchamp (as @JakeLFischer reported earlier) is to open a roster spot.



Milwaukee has some interest in re-signing locker room favorite Thanasis Antetokounmpo, a league source told @spotrac.