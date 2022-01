Τη δεύτερη σερί ήττα τους σε διάστημα τριών ημερών στο NBA υπέστησαν οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Χόρνετς και πάλι στη Σάρλοτ.

Οι πρωταθλητές του NBA ηττήθηκαν με 103-99 κι υποχώρησαν στο 26-17 και στην τέταρτη θέση της Ανατολής, ενώ οι γηπεδούχοι με την τρίτη σερί νίκη τους ανέβηκαν στο 22-19 κι ανέβηκαν στην 8η θέση.

Οι Μπακς αγωνίστηκαν και πάλι με πολλές απουσίες (Μάικ Μπουντενχόλζερ, Τζρου Χόλιντεϊ, Τζορτζ Χιλ, Γκρέισον Άλεν, Μπρουκ Λόπεζ), με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κρις Μίντλετον να παλεύουν μόνοι τους.

Ο κορυφαίος Έλληνας φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους (9/13 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/8 βολές), 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 35 λεπτά συμμετοχής ενώ ο Μίντλετον είχε 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Πρώτος σκόρερ για τους Χόρνετς ήταν ο Τέρι Ροζίερ με 27 πόντους ενώ πολύ καλός ήταν ο ΛαΜέλο Μπολ, που σημείωσε 23 πόντους συμπεριλαμβανομένου και ενός καλαθιού λίγο πριν τη λήξη του αγώνα.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς κόντρα στους Γουόριορς στο Μιλγουόκι τα ξημερώματα της Παρασκευής στις 02:30.

