Η ήττα των Μπόστον Σέλτικς από τους Μαϊάμι Χιτ (128-102) με νέα αποκαρδιωτική εμφάνιση, άφησε τους Κέλτες μια νίκη πριν από τον αποκλεισμό από τους τελικούς του ΝΒΑ (3-0) και προκάλεσε την σκληρή κριτική των θρύλων του μπάσκετ.

Μάτζικ Τζόνσον, Σακίλ Ο’ Νιλ και Τσαρλς Μπάρκλεϊ δεν… κρατήθηκαν και άσκησαν πολύ σκληρή κριτική προς τους Μπόστον Σέλτικς, μετά την ήττα τους στην έδρα των Μαϊάμι Χιτ, κάνοντας λόγο για ντροπιαστική εικόνα.

«Στα 44 χρόνια μου στο ΝΒΑ, δεν πίστευα ποτέ ότι θα δω μια ομάδα των Σέλτικς, έναν οργανισμό με 17 πρωταθλήματα, να τα παρατά. Οι φίλοι των Σέλτικς πρέπει να νιώθουν αηδιασμένοι και αποκαρδιωμένοι. Είναι ώρα να κάνουν κάποιες σημαντικές αλλαγές», έγραψε στο Twitter ο θρύλος των Λέικες και μεγάλος αντίπαλος των “Κελτών”, Μάτζικ Τζόνσον.

