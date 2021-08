Οι Μπρούκλιν Νετς αποκλείστηκαν πέρυσι από τους Μιλγουόκι Μπακς στα play off του NBA, καθώς δεν κατάφεραν σε κανέναν αγώνα να έχουν στη διάθεσή τους, το “Big3” των Κέβιν Ντουράντ, Καϊρί Ίρβινγκ και Τζέιμς Χάρντεν, λόγω τραυματισμών.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης φιλοδοξεί όμως να δημιουργήσει τη δική της “δυναστεία” με τους συγκεκριμένους σούπερ σταρ του NBA και στο πλαίσιο αυτό είναι έτοιμη να προσφέρει σε όλους πολυετή και πλουσιοπάροχα συμβόλαια.

Ο Κέβιν Ντουράντ υπέγραψε ήδη πριν λίγες ημέρες την επέκταση του συμβολαίου του και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, σύντομα θα κληθούν για τον ίδιο λόγο και οι άλλοι δύο. Στον Χάρντεν θα προσφερθεί νέο τριετές συμβόλαιο 161 εκατομμυρίων δολαρίων από το 2023 μέχρι το 2026 και στον Ίρβινγκ νέο τετραετές 186,6 εκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 μέχρι το 2026.

Nets GM Sean Marks said that the Nets are talking to Kyrie Irving and James Harden about contract extensions.



Marks said he is “confident” by the time training camp starts, Brooklyn’s ‘Big 3’ will be under contract with the Nets long-term. Durant already signed his extension.