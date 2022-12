Οι Ντάλας Μάβερικς δημιούργησαν ένα εκπληκτικό άγαλμα του θρύλου της ομάδας, Ντιρκ Νοβίτσκι και το τοποθέτησαν έξω από την έδρα τους, με τα αποκαλυπτήρια να γίνονται την ημέρα των Χριστουγέννων.

Μια ακόμα τιμητική κίνηση των Ντάλας Μάβερικς προς τον Ντιρκ Νοβίτσκι, τον κορυφαίο παίκτη της Ιστορίας της ομάδας. Λίγες ώρες πριν τον αγώνα της ομάδας με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μαρκ Κιούμπαν έκανε τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του «μεγάλου» Γερμανού.

Το εκπληκτικό άγαλμα τοποθετήθηκε έξω από την έδρα των Ντάλας Μάβερικς. Ο Νοβίτσκι απεικονίζεται στην χαρακτηριστική του fadeaway κίνηση -με το ένα πόδι- με την οποία έκανε τόσες φορές… ζημιά στα αντίπαλα καλάθια.

Φυσικά, ο Ντιρκ Νοβίτσκι δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη νέα τιμητική κίνηση προς το πρόσωπο του, ενώ είχε στο πλάι του, έναν από τους δυο γιούς του.

