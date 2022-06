Στο περιθώριο του NBA Draft, ο Κέμπα Γουόκερ “μετακόμισε” στους Ντιτρόιτ Πίστονς, οι οποίοι και θα προσπαθήσουν όμως να τον αφήσουν ελεύθερο με buyout.

Οι Πίστονς απέκτησαν τον Γουόκερ από τους Νιου Γιορκ Νικς, μαζί με τον Νο13 του NBA Draft, τον Tζέιλεν Ντούρεν, ενώ επέλεξαν και στο Νο5 τον Τζέιντεν Έιβι του Purdue.

Ο Κέμπα αντίθετα, θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μετά από δύο κακές σεζόν σε Νικς και Σέλτικς, που τον οδήγησαν από All Star σε διαδικασία να μείνει ελεύθερος από τους Πίστονς.

