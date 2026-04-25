Οι οπαδοί της Λίβερπουλ έδειξαν κίτρινη κάρτα στη διοίκηση της ομάδας για τις αυξήσεις στα εισιτήρια

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια, στις αυξήσεις εισιτηρίων που έρχονται και διαμαρτυρήθηκαν στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας, δείχνοντας στη διοίκηση της ομάδας… κίτρινη κάρτα!

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ σήκωσαν στον αέρα χιλιάδες κίτρινες κάρτες στο 13ο λεπτό του αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, δίνοντας μια κίτρινη εικόνα στις εξέδρες του “Άνφιλντ”, “κράζοντας” με αυτό τον τρόπο την ιδιοκτησία της ομάδας.

Η διαμαρτυρία αφορά την απόφαση της διοίκησης της Λίβερπουλ να αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων για τα επόμενα τρία χρόνια. Οι οπαδοί υποστηρίζουν ότι αυτό θα απομακρύνει τους απλούς φιλάθλους από το γήπεδο και θα πλήξει την παραδοσιακή ταυτότητα του συλλόγου.

“Προσοχή, η ψυχή του Άνφιλντ σε κίνδυνο” ήταν το μηνύματα που αναγραφόταν στις κίτρινες κάρτες, ενώ το σύνθημα “enough is enough” μαζί με κάποια “γαλλικά” ακούστηκε από τους οπαδούς.

Liverpool supporters show the yellow card to their owners in protest at rising ticket prices.



The Kop sings:



‘Enough is enough, enough is enough.

‘You greedy b******s, enough is enough’ pic.twitter.com/SvwSe9zgom — This Is Anfield (@thisisanfield) April 25, 2026

Η διοίκηση της Λίβερπουλ επικαλείται αυξημένα λειτουργικά έξοδα, όμως οι οπαδοί απαντούν, αναφέροντας ότι τα συνολικά έσοδα του συλλόγου έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά και ότι η κάλυψη των εξόδων δεν πρέπει να περάσει στους φιλάθλους.