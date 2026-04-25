Οι οπαδοί της Λίβερπουλ έδειξαν κίτρινη κάρτα στη διοίκηση της ομάδας για τις αυξήσεις στα εισιτήρια

Οι εξέδρες του “Άνφιλντ” απέκτησαν ξαφνικά μια κίτρινη εικόνα στο 13' του αγώνα των “ρεντς” με την Κρίσταλ Πάλας
Οι οπαδοί της Λίβερπουλ δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια, στις αυξήσεις εισιτηρίων που έρχονται και διαμαρτυρήθηκαν στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας, δείχνοντας στη διοίκηση της ομάδας… κίτρινη κάρτα!

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ σήκωσαν στον αέρα χιλιάδες κίτρινες κάρτες στο 13ο λεπτό του αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, δίνοντας μια κίτρινη εικόνα στις εξέδρες του “Άνφιλντ”, “κράζοντας” με αυτό τον τρόπο την ιδιοκτησία της ομάδας.

Η διαμαρτυρία αφορά την απόφαση της διοίκησης της Λίβερπουλ να αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων για τα επόμενα τρία χρόνια. Οι οπαδοί υποστηρίζουν ότι αυτό θα απομακρύνει τους απλούς φιλάθλους από το γήπεδο και θα πλήξει την παραδοσιακή ταυτότητα του συλλόγου.

“Προσοχή, η ψυχή του Άνφιλντ σε κίνδυνο” ήταν το μηνύματα που αναγραφόταν στις κίτρινες κάρτες, ενώ το σύνθημα “enough is enough” μαζί με κάποια “γαλλικά” ακούστηκε από τους οπαδούς.

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Crystal Palace - Anfield, Liverpool, Britain - April 25, 2026 General view as Liverpool fans hold up yellow cards in protest against the ticket price increase REUTERS
Soccer Football - Premier League - Liverpool v Crystal Palace - Anfield, Liverpool, Britain - April 25, 2026 Liverpool fans hold up yellow cards in protest against the ticket price increase REUTERS
Η διοίκηση της Λίβερπουλ επικαλείται αυξημένα λειτουργικά έξοδα, όμως οι οπαδοί απαντούν, αναφέροντας ότι τα συνολικά έσοδα του συλλόγου έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά και ότι η κάλυψη των εξόδων δεν πρέπει να περάσει στους φιλάθλους.

