Μπορεί η Λίβερπουλ και η Έβερτον να είναι “μισητές” συμπολίτισσες στην Αγγλία, όμως ο θάνατος του οπαδού των “ζαχαρωτών” Μάικλ Τζόουνς, κατάφερε να τους ενώσει.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ δεν ξέχασαν τον αδικοχαμένο Τζόουνς στο παιχνίδι της ομάδας τους με την Μπόρνμουθ και τραγούδησαν το «You will never walk alone» στο 26ο λεπτό του αγώνα, προς τιμήν του 26χρονου φίλου της Έβερτον.

Ο Τζόουνς πέθανε κατά τη διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου της Έβερτον και στο “Άνφιλντ” υπήρξαν πλήθος πανό που τον αποχαιρετούσαν, ενώ πριν το ματς, οι “κόκκινοι” και ο Γιούργκεν Κλοπ άφησαν λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε.

