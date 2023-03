Ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε να φθάσει μέχρι και την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αργεντινή, αλλά η εικόνα του στην Παρί Σεν Ζερμέν παραμένει κακή και οι οπαδοί της ετοιμάζουν αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, οι οργανωμένοι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για το ενδεχόμενο αποδοκιμασίας του Μέσι στο ερχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Ρεν, όντα απογοητευμένοι από τον αποκλεισμό στο Champions League.

«Ας σφυρίξουμε τον Μέσι την επόμενη Κυριακή. Έχει πολύ υψηλό μισθό για αυτό που κάνει στο γήπεδο», πρότεινε ένας από τους ηγέτες των οπαδών της γαλλικής ομάδας, σύμφωνα με τα ΜΜΕ του εξωτερικού.

PSG fans are planning to whistle at Lionel Messi after their Champions League exit against Bayern 😬



🗣 Leading members of PSG’s ultra group: “We will whistle at Messi this Sunday. He has too high a salary in relation to what he offers on the pitch.”



(Source: Mundo Deportivo) pic.twitter.com/9J22bxGoPz