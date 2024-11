Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έστησαν «πάρτι» στην πόλη του Μάντσεστερ ενόψει του ματς με τη Γιουνάιτεντ

Το Μάντσεστερ έγινε… Τούμπα. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν στο σημείο αναχώρησης τους για το «Ολντ Τράφορντ» και έκαναν αισθητή την παρουσία τους.

Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει μαζί του στο «Όλντ Τράφορντ» περισσότερους από 4.000 οπαδούς του, οι οποίοι θα δώσουν βροντερό «παρών» στο ιστορικό γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης του ΠΑΟΚ, οι φίλοι της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου έστησαν το δικό τους «πάρτι» στους δρόμους του Μάντσεστερ, φωνάζοντας συνθήματα και δημιουργώντας «καυτή» ατμόσφαιρα!

PAOK fans making their voices heard in Salford.



7 hours to kick off pic.twitter.com/UKKothPozt