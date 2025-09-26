Αθλητικά

Οι παίκτες της ΑΕΚ έκαναν μπάρμπεκιου στα Σπάτα

Εξαιρετικό κλίμα στα Σπάτα από το θετικό ξεκίνημα στη σεζόν
Εικόνα από προπόνηση της ΑΕΚ στα Σπάτα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΝΟΠΟΥΛΟΣ
Εικόνα από προπόνηση της ΑΕΚ στα Σπάτα (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΝΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Μετά από ένα “γεμάτο” πρόγραμμα με αγώνες από το ξεκίνημα της σεζόν, η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία για μία ημέρα χαλάρωσης στα Σπάτα, με τους παίκτες του να κάνουν μπάρμπεκιου στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε ένα σερί 12 αγώνων χωρίς ήττα και προελαύνει σε Super League και το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ έχει εξασφαλίσει και τη συμμετοχή της στη League Phase του Conference League, γεγονός που έχει φτιάξει το “κλίμα” στα Σπάτα.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς φρόντισε όμως να συσφίξει περαιτέρω τις σχέσεις των ποδοσφαιριστών, με ένα μπάρμπεκιου στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official)

Η ΠΑΕ ΑΕκ ανέβασε έτσι και σχετικής φωτογραφίες στα social media με “BBQ vibes”.

