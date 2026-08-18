Οι παίκτες της ΑΕΚ ευχαρίστησαν τους 2.000 οπαδούς που βρέθηκαν στο «Βασίλ Λέφσκι» και αποθεώθηκαν

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει γκολ στην έδρα της Λέφσκι Σόφιας και το ματς έληξε 0-0 με αποτέλεσμα η πρόκριση στη League Phase του Champions League να κριθεί στην Allwyn Arena (26/08/26, 22:00) εκεί όπου η ατμόσφαιρα θα είναι «καυτή» από τους φίλους της ομάδας.

Οι παίκτες της ΑΕΚ μετά το τελικό σφύριγμα και την ισοπαλία στη Σόφια κατευθύνθηκαν στο μέρος όπου κάθονταν οι 2.000 οπαδοί της ομάδας για να τους ευχαριστήσουν για τη δυναμική τους παρουσία σε μία καυτή έδρα, όπως της Λέφσκι.

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Οι φίλαθλοι της Ένωσης ανταπέδωσαν το χειροκρότημα και έδωσαν το σύνθημα για την πρόκριση στη ρεβάνς της Allwyn Arena, η οποία αναμένεται να είναι κατάμεστη.

Οι γηπεδούχοι οπαδοί μετά το τέλος του αγώνα αποδοκίμασαν έντονα τον Σουηδό διαιτητή, Γκλεν Νίμπεργκ.