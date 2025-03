Οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα αποθεώθηκαν από τους οπαδούς στο ΣΕΦ παρά τη νίκη επί του Ολυμπιακού

Ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε με 81-73 τον Ολυμπιακό για την 30η αγωνιστική της Euroleague, με αποτέλεσμα ένα απίθανο σκηνικό στο φινάλε του αγώνα, αφού οι παίκτες των νικητών πανηγύρισαν με τους οπαδούς των ηττημένων.

Ο Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας είναι… αδελφοποιημένα σωματεία, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να βρίσκονται συχνά μαζί στην κερκίδα και να μοιράζονται συνθήματα, γεγονός που έφερε και τις φοβερές σκηνές στο ΣΕΦ.

Έχοντας μόλις “αλώσει” το γήπεδο του Ολυμπιακού, οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα κατευθύνθηκαν προς τους οπαδούς των Πειραιωτών και πανηγύρισαν όλοι μαζί, νικητές και χαμένοι, μπροστά από τη θύρα 7.

