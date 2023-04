Απίστευτο σκηνικό στον αγώνα της Λέιτον Όριεντ, στην έδρα της Τζίλινχαμ. Οι φιλοξενούμενοι ενημερώθηκαν ότι εξασφάλισαν την άνοδο στη League One, ενώ ο αγώνας τους βρισκόταν σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα οι ποδοσφαιριστές να ξεσπάσουν σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Παρά την ήττα της (2-0) από τη Τζίλιγχαμ η Λέιτον Όριεντ, εξασφάλισε την άνοδο στη League One τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, χάρη σε ήττα της Μπράντφορντ.

Οι ποδοσφαιριστές της Λέιτον Όριεντ έμαθαν το αποτέλεσμα που τους… λύτρωνε, την ώρα που ο δικός τους αγώνας παιζόταν ακόμα, καθώς η δική τους αναμέτρηση έκανε “σέντρα” με καθυστέρηση (λόγω μίας βλάβη στον φωτισμό του γηπέδου).

Με τη λήξη του αγώνα της Μπράντφορντ και τη μαθηματική εξασφάλιση της ανόδου, οι ποδοσφαιριστές της Λέιτον Όριεντ ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς, προκαλώντας την απορία και των αντιπάλων τους.

Leyton Orient found out they’d been promoted whilst their game against Gillingham was still going on and started celebrating on the pitch.



The Gillingham players were fuming…pic.twitter.com/FAEEKHP8IS