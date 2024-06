Οι Σακραμέντο Κινγκς αποχαιρέτησαν τον Σάσα Βεζένκοβ

Οι Σακραμέντο Κινγκς λίγες ώρες μετά την παραχώρηση του Σάσα Βεζένκοφ με trade στους Τορόντο Ράπτορς αποχαιρέτησαν τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.

Ο Σάσα Βεζένκοφ παραχωρήθηκε με trade από τους Σακραμέντο Κινγκς στους Τορόντο Ράπτορς, με τους «βασιλιάδες» να θέλουν να αποχαιρετήσουν τον μέχρι πρότινος παίκτη τους.

Στο πλαίσιο αυτό ο σύλλογος με ένα ποστάρισμα του στο twitter ανάρτησε μια φωτογραφία του ίδιου η οποία συνοδεύτηκε από το μήνυμα «Για πάντα μέλος της οικογένειας των Κινκς» μαζί με μια καρδούλα στα χρώματα του franchise.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού στην rookie σεζόν του στο ΝΒΑ αγωνίστηκε σε 42 παιχνίδια για την regular season έχοντας μέσο όρο 5,4 πόντους και 2,3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

always a member of the Kings family pic.twitter.com/u8xTEEE7Fm