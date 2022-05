Αλλαγή σελίδας κι επίσημα στην Τσέλσι. Η αγγλική ομάδα επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς ολοκλήρωσε την πώληση του συλλόγου και των σχετικών εταιρειών στον επενδυτικό όμιλο με επικεφαλής τον Τοντ Μπόλι και την Κλίαρλεϊκ Κάπιταλ.

Η κοινοπραξία, η οποία κέρδισε την προσφορά για την απόκτηση της ομάδας του Λονδίνου νωρίτερα αυτό το μήνα, έλαβε έγκριση από την Premier League και τη βρετανική κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα για να προχωρήσει η πώληση. Η τελική συμφωνία επιτεύχθηκε το Σάββατο και ολοκληρώθηκε τυπικά σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι τιμή μας που αναλαμβάνουμε την Τσέλσι. Είμαστε 100% μέσα, σε κάθε λεπτό κάθε αγώνα», δήλωσε ο Μπόλι.

«Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε να κάνουμε περήφανους τους οπαδούς. Επιθυμία μας είναι επίσης να βελτιώσουμε τη μικρή ομάδα παίρνοντας τα καλύτερα ταλέντα. Πλάνο μας είναι να επενδύσουμε μακροχρόνια και να χτίσουμε πάνω στην εκπληκτική ιστορία και τις επιτυχίες της Τσέλσι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Consortium led by Todd Boehly and Clearlake Capital completes acquisition of Chelsea Football Club.