Η Ολυμπιακή Επιτροπή του Κοσόβου ζήτησε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) να κινήσει πειθαρχική διαδικασία εναντίον του Νόβακ Τζόκοβιτς, κατηγορώντας τον Σέρβο ότι υποστήριξε την πολιτική ένταση λέγοντας «Το Κόσοβο είναι η καρδιά της Σερβίας» στο Roland Garros.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε το μήνυμα σε μία τηλεοπτική κάμερα μετά τη νίκη του στον πρώτο γύρο τη Δευτέρα (29/5), την ίδια μέρα που 30 στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης του ΝΑΤΟ τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με Σέρβους διαδηλωτές στην πόλη Ζβετσάν του Κοσόβου, όπου μεγάλωσε ο πατέρας του Τζόκοβιτς.

Οι σερβικές αρχές ανέφεραν ότι 52 διαδηλωτές τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δήλωσε αργότερα ότι ήταν ενάντια σε κάθε είδους σύγκρουση, αλλά υπερασπίστηκε τη δήλωσή του και περιέγραψε την κατάσταση του Κοσόβου ως «προηγούμενο».

«Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προώθησε για άλλη μια φορά την προπαγάνδα των Σέρβων εθνικιστών και χρησιμοποίησε την αθλητική πλατφόρμα για να το κάνει», δήλωσε ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής του Κοσόβου Ισμέτ Κράσνικι.

«Οι περαιτέρω δηλώσεις μετά τον αγώνα που γίνονται από ένα τέτοιο δημόσιο πρόσωπο χωρίς κανένα αίσθημα τύψεων, οδηγούν άμεσα στην αύξηση του επιπέδου της έντασης και της βίας μεταξύ των δύο χωρών», πρόσθεσε, καλώντας τη ΔΟΕ να διερευνήσει «με την έναρξη πειθαρχικών διαδικασιών κατά του αθλητή.»

@NOCKOSOVO has reacted today to the @Olympics & @ITFTennis,regarding the incident of the Serbian 🎾 player, Novak Djokovic, who once again promoted the Serbian nationalists propaganda “Kosovo is the heart of Serbia, stop violence”.We truly hope that the IOC will raise its voice. pic.twitter.com/71qqCvBdiC