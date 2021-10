Λίγες μόνο ώρες μετά τη σύλληψη διαδηλωτών στην Ακρόπολη, μία ακόμη προσπάθεια διαδήλωσης έγινε στην Αρχαία Ολυμπία κατά τη διάρκεια της αφής της Ολυμπιακής φλόγας.

Τρεις άνθρωποι διέκοψαν την τελετή για να αναρτήσουν πανό, αλλά και τη σημαία του Θιβέτ, διαμαρτυρόμενοι για την ελευθερία στη χώρα και ζητώντας την ακύρωση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο το 2022.

Το γεγονός πήρε αμέσως διαστάσεις, με πολλά διεθνή ΜΜΕ να επισημαίνουν όσα συνέβησαν και να “ανεβάζουν” φωτογραφίες από την Ελλάδα.

#UPDATE Activists unfurled a Tibetan flag at the flame-lighting ceremony for the 2022 Beijing Winter Olympics in Greece on Monday, an AFP reporter saw pic.twitter.com/71S6r6TmsU