Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εγκαινιάστηκε το Ολυμπιακό χωριό στο Παρίσι παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι, με τους Γάλλους να εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Χωριό, παρουσία του προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν.

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 που θα γίνουν το καλοκαίρι στο Παρίσι, παρέλαβαν επίσημα τα κλειδιά του Ολυμπιακού Χωριού, παρουσία του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις.

Το έκτασης 520 στρεμμάτων χωριό, το οποίο βρίσκεται βόρεια της γαλλικής πρωτεύουσας, θα φιλοξενήσει περίπου 14.000 αθλητές και τα… επιτελεία τους στη διάρκεια των Ολυμπιακών του καλοκαιριού (26 Ιουλίου-11 Αυγούστου), ενώ θα καλωσορίσει 9.000 αθλητές για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες (28 Αυγούστου-8 Σεπτεμβρίου).

Μετά τους Αγώνες, το χωριό θα μετατραπεί σε μια φιλική προς το περιβάλλον γειτονιά που θα ωφελήσει 6.000 κατοίκους και θα διαθέτει δύο σχολεία, ένα ξενοδοχείο, ένα δημόσιο πάρκο, καταστήματα και γραφεία καθώς και περιοχές πρασίνου για πεζούς και μη μηχανοκίνητα οχήματα

«Θα γίνει, μετά τους Αγώνες, μια πραγματική γειτονιά για τους κατοίκους της (περιοχής του) Σεν-Σεντ-Ντενί» δήλωσε ο Ολιβιέ Μακρόν.

Le projet semblait assez fou et incertain.



Démonstration que nous sommes au rendez-vous des jeux olympiques et paralympiques, que la France est une Nation de bâtisseurs, le village des athlètes est prêt !



Héritage immense pour la Seine-Saint-Denis, les Franciliens et la France. pic.twitter.com/y4aLV3mZi0