Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης στο Παρίσι, βίντεο και φωτογραφίες

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 ξεκίνησαν και επίσημα, με τους Γάλλους να προσφέρουν ένα ανεπανάληπτο σόου στην τελετή έναρξης στο Παρίσι, το οποίο θα μείνει στην ιστορία, μιας και ήταν το πρώτο που έγινε εκτός γηπέδου.

Οι Γάλλοι διοργανωτές το… τερμάτισαν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, πηγαίνοντας τη γιορτή σ’ άλλη διάσταση.

Το Παρίσι είχε υποσχεθεί ένα διαφορετικό σόου που όμοιο του δεν θα είχαμε ξαναδεί και τήρησε την υπόσχεση του, διοργανώνοντας μία άκρως εντυπωσιακή τελετή έναρξης στις όχθες του Σηκουάνα. Και τι δεν είχε η γιορτή των Γάλλων;

Ένας στόλος από σκάφη με τις αποστολές διένυσε σε απόσταση 6 χιλιομέτρων του ποταμού δίπλα σε μερικά από τα πιο διάσημα ορόσημα της γαλλικής πρωτεύουσας, καθώς οι καλλιτέχνες… παρουσίαζαν μερικά από τα αθλήματα που θα παρουσιαστούν στους Αγώνες σε πλωτές πλατφόρμες.

Τη ναυτική παρέλαση άνοιξε-κατά παράδοση- η Ελλάδα, ενώ 320.000 θεατές υπήρχαν στις αποβάθρες και τις γέφυρες του Παρισιού. Οι αθλητές μας κρατούσαν στα χέρια τους ελληνικές σημαίες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη να ξεχωρίζουν, αφού ήταν οι σημαιοφόροι τη ελληνικής αποστολής.

Το σκάφος της Ελλάδας, διέσχισε τη γέφυρα Αούστερλιτς , γύρω στις 20:40 όταν ένας τοίχος με νερό που χύνεται κάτω από τη γέφυρα άνοιξε, ελευθερώνοντας το πέρασμα για αυτό το σκάφος, το πρώτο από τα 85 που πρέπει να μεταφέρει περισσότερους από 6.500 αθλητές στο Τροκαντερό.

Στη γέφυρα που βρίσκεται στα ανατολικά της πρωτεύουσας εμφανίζεται το Ολυμπιακό σύνθημα «Πιο γρήγορα, ψηλότερα, πιο δυνατά, μαζί»

Πίσω από το σκάφος που μετέφερε την ελληνική αποστολή, ακολούθησε εκείνη των προσφύγων, που στο Παρίσι μετράει 37 μέλη. Ακολουθούν οι άλλες αποστολές αλφαβητικά.

Από τη γέφυρα Αούστερλιτς (Austerlitz) μέχρι το Τροκαντερό, 6.800 αθλητές και 205 αποστολές, επιβιβασμένες σε 85 σκάφη, άρχισαν να κατεβαίνουν το ποτάμι κατά τη διάρκεια μιας άνευ προηγουμένου παρέλασης, κάτω από συνεχή βροχή-που με το πέρασμα της ώρας δυνάμωνε-, κατά τη διάρκεια μιας τελετής διάρκειας 3 ωρών και 45 λεπτών, προοίμιο για δύο εβδομάδες αγώνων μέχρι τις 11 Αυγούστου.

Μετά τη γέφυρα Αούστερλιτς, η παρέλαση πέρασε τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων (Notre-Dame de Paris) και θα φτάσει κοντά στον Πύργο του Άιφελ, αφού περάσει κάτω από γέφυρες και πύλες, συμπεριλαμβανομένων των Πον ντεζ Αρ (Pont des Arts) και Πον νεφ (Pont Neuf), και κοντά σε πολλά από τα ορόσημα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ένα γιγαντιαίο σύννεφο από μπλε, λευκό και κόκκινο καπνό, που έμοιαζε με τη γαλλική σημαία, ψηλά πάνω από μια γέφυρα πάνω από τον Σηκουάνα και ένας «φτερωτός» άνδρας έπαιζε ακορντεόν, ως μέρος μιας παράστασης που περιλάμβανε πολλές απεικονίσεις της Γαλλίας σαν καρτ ποστάλ, συμπεριλαμβανομένης μιας τεράστιας σειράς χορευτών Moulin Rouge στις όχθες του ποταμού.

Η παράσταση

Πριν το ξεκίνημα μεταδόθηκε μια ταινία που έδειχνε τον κωμικό Νταμέλ Ντεμπουζέ (Djamel Debbouze) να μπαίνει στο Stade de France με την Ολυμπιακή Φλόγα πριν τη δώσει σε ένα Γάλλο σύμβολο, τον Ζινεντίν Ζιντάν. Υπό τον ήχο της μουσικής μιας ταινίας του Ζακ Τατί, ο πρώην Νο.10 των «Μπλε» ξεκίνησε μια παριζιάνικη οδύσσεια, συμπεριλαμβανομένου του metro.

Η διάσημη τραγουδίστρια Lady Gaga τραγούδησε ένα γαλλικό τραγούδι-καμπαρέ κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων, οι αθλητές επευφημήθηκαν από το πλήθος κατά μήκος του Σηκουάνα στη ναυτική παρέλαση που έγινε υπό την καταρρακτώδη βροχή, ενώ οι χορευτές ανέβηκαν στις στέγες του Παρισιού.

Μια ιδιαίτερα μοντέρνα εικόνα της χώρας εμφανίστηκε όταν η ποπ σταρ Άγια Νακαμούρα, η πιο πολυακουσμένη Γαλλίδα τραγουδίστρια στον κόσμο, τραγούδησε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, με 60 μουσικούς από τη ορχήστρα της Γαλλικής Ρεπουμπλικανικής Φρουράς και 36 ερμηνευτές από τη χορωδία του γαλλικού στρατού.

Η Γαλλίδα μέγα ποπ σταρ Άγια Νακαμούρα παρουσιάστηκε στην στη Pont des Arts, μια γέφυρα που συνδέει το Ινστιτούτο της Γαλλίας με το Μουσείο του Λούβρου, ενώνοντας τον ακαδημαϊκό κόσμο και τις τέχνες, τραγουδώντας μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες της.

Ντυμένη με ένα χρυσό φόρεμα του οίκου Dior, ξεκίνησε «παντρεύοντας» δύο επιτυχίες του Σαρλ Αζναβούρ, For me formidable και το La Bohême.

Η παράσταση της Νακαμούρα προκάλεσε μερικές από τις μεγαλύτερες επευφημίες της τελετής.

Η μεγάλη έκπληξη έγινε όταν οι Gojira, ένα γαλλικό metal συγκρότημα με διεθνή αύρα, συνεργάστηκαν με τη Γαλλοελβετίδα τραγουδίστρια όπερας Μαρίνα Βιότι (Marina Viotti) για να ερμηνεύσουν το “Ah! Ca ira”, ένα γαλλικό επαναστατικό τραγούδι.

Στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων, που καταστράφηκε από μια γιγαντιαία πυρκαγιά το 2019, παρουσιάστηκε μια ιδιαίτερη παράσταση.

Καλλιτέχνες χόρεψαν προσκολλημένοι στα ικριώματα του καθεδρικού ναού που πρόκειται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του στις 8 Δεκεμβρίου μετά από μεγάλες εργασίες αποκατάστασης.

H σκηνή «Sororité», η έκτη της βραδιάς, άνοιξε με την «mezzo soprano» Αξέλ Σεν Σιλέ τραγούδησε την Μασσαλιώτιδα, καθώς η παρέλαση περνούσε από το Grand Palais.

Στην πορεία εμφανίστηκαν δέκα αγάλματα γυναικών σε χρυσό, όπως η Αλις Μιλιάτ, Ζιζέλ Χαλιμί ή η Σιμόν ντε Μποβουάρ.

Οι θαυμαστές του ραπ της δεκαετίας του ’90 αναγνώρισαν τον αγαπημένο τους Rim’K.

Ξεχωριστή η στιγμή που βίντεο εμφανίστηκε τα διάσημα Minions να κλέβουν τη «Μόνα Λίζα», ενώ υπήρξε μία ιδιαίτερη επίδειξη μόδας, όμως και η παράσταση του Φιλίπ Κατερίν και της ομάδας του, σε μία αναπαράσταση του Διόνυσου.

Το “μυστήριο” της βραδιάς ήταν το ποιος θα ανάψει τη Φλόγα.

Μία “ιππότης φάντασμα” μετέφερε την ολυμπιακή σημαία στον Πύργο του Άιφελ. Αμέσως υπό βροχή παίχθηκε ο Ολυμπιακός ύμνος, η σημαία υψώθηκε μπροστά στον Πύργο του Άϊφελ και ακολούθησε βίντεο-αφιέρωμα στην ομάδα των Προσφύγων.

Hello flagbearers! 👋



They’re crossing the Pont d’Iéna to the Place du Trocadéro. Wait, is that the Olympic flag? We’re mesmerised. 😍#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/jioY2WTiEC