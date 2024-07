Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Συναγερμός στο Παρίσι για καταιγίδες από σήμερα το απόγευμα, ανησυχία για τη μόλυνση του Σηκουάνα

Το καμπανάκι του κινδύνου έκρουσε το Meteo France για το Παρίσι. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, αστραπές και χαλάζι προβλέπονται από σήμερα (30.07.2024) στις 18:00, κάτι που φαίνεται πως θα επηρεάσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα πραγματοποιηθούν σήμερα.

«Τα φαινόμενα μπορούν να φέρουν βροχοπτώσεις περίπου 20 έως 40 χιλιοστών σε λιγότερο από μία ώρα», ανακοίνωσε το Meteo France, προκαλώντας αναστάτωση για το τι θα γίνει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ο συναγερμός για τα έντονα καιρικά φαινόμενα «ήχησε» σε μία περίοδο που το Παρίσι «ταλαιπωρείται» από 35 βαθμούς Κελσίου.

🟠#VigilanceOrange #orages Ile-de-France, Loiret, Eure-et-Loir et Loir-et-Cher pour ce mardi à partir de 18h.



Risque d'orages avec des pluies importantes et localement de la grêle et des rafales de vent.



45 départements en #VigilanceOrange #canicule