Η έξαρση του κορονοϊού την περιοχή της Οσάκα στην Ιαπωνία, ανέβαλλε την λαμπαδηδρομία των Ολυμπιακών Αγώνων, που είναι προγραμματισμένοι να φιλοξενηθούνσ το Τόκιο το προσεχές καλοκαίρι.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Γιοχισίντε Σούγκα προχώρησε στην απόφαση να αναβάλλει την διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας στην περιοχή της Οσάκα, καθώς η έξαρση του κορονοϊού στην περιοχή δημιούργησε μεγάλες ανησυχίες.

Θυμίζουμε πως η Ολυμπιακή Φλόγα έφυγε από την Φουκουσίμα στις 25 Μαρτίου, χωρίς… τυμπανοκρουσίες και αναμενόταν να περάσει από 47 περιφέρειες της Ιαπωνίας και από τα χέρια περίπου 10.000 δρομέων, για να καταλήξει στις 23 Ιουλίου στο εθνικό στάδιο του Τόκιο, με τα υγειονομικά μέτρα καθ’ όλη την πορεία της να είναι ιδιαίτερα αυστηρά για συμμετέχοντες και θεατές.

