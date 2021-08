Η Κριστσίνα Τσιμανούσκαγια πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, για να εκπροσωπήσει τη Λευκορωσία στα 200 μέτρα και στην σκυταλοδρομία 4×400. Δεν περίμενε όμως -ποτέ- πως η ίδια της η χώρα θα της βάλει ένα τεράστιο πρόβλημα.

Η Κριστσίνα Τσιμανούσκαγια κατήγγειλε την Ολυμπιακή Επιτροπή της Λευκορωσίας, αφού -όπως ισχυρίζεται- προσπάθησε να την αποσύρει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, κάνοντας λόγο για «κακή ψυχολογική κατάσταση της αθλήτριας».

Σύμφωνα και με το Reuters, η αθλήτρια τονίζει πως η ακύρωση της συμμετοχής της προκλήθηκε λόγω παραπόνων που έκανε για τους προπονητές της. Μάλιστα, η Τσιμανούσκαγια υποστηρίζει πως μεταφέρθηκε δίχως τη θέλησή της στο αεροδρόμιο Χανέντα.

Exclusive: Belarusian athlete Krystsina Tsimanouskaya said she was taken to the airport against her wishes to board a flight back home after she publicly complained about national coaches at the Tokyo #Olympics. @gabrielletf reports https://t.co/jICTnn3L4p pic.twitter.com/656Yc9nS93