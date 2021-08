Η Κιμ Ράισνερ δέχτηκε μαύρη κάρτα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, μετά από γροθιά που έριξε στο άλογο αθλήτριας της, κάτι που σημαίνει αποκλεισμός από την διοργάνωση – Αναμένεται να χάσει μόνιμα την θέση της ομοσπονδιακής προπονήτριας.

Απίστευτο περιστατικό στο μοντέρνο πένταθλο της ιππασίας στους Ολυμπιακών Αγώνες του Τόκιο. Η προπονήτρια της Γερμανίας, Κιμ Ράισνερ, αποβλήθηκε για κακοποίηση ενός αλόγου!

Πιο συγκεκριμένα, η Ράισνερ γρονθοκόπησε το άλογο της αθλήτριας της χώρας, Ανίκα Σλέου, κατά την διάρκεια του χθεσινού τελικού των γυναικών.

Television cameras caught Kim Raisner striking Saint Boy after he refused to jump fences for Annika Schleu in the modern pentathlon. https://t.co/fecHo9kQaw