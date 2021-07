Βρισκόμαστε 10 ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο και οι διοργανωτές εγκαινίασαν το Χωριό που θα μείνουν οι αθλητές.

Με μια λιτή τελετή, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης έκτακτης ανάγκης που αποφασίστηκε έως τις 22 Αυγούστου -λόγω του κορονοϊού- εγκαινιάστηκε στο Τόκιο το Ολυμπιακό Χωριό στην πόλη Τσούο Γουόρν.

Η… εγκατάσταση αυτή θα φιλοξενήσει κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων έως έντεκα χιλιάδες ανθρώπους από 200 διαφορετικά έθνη.

Να θυμίσουμε όμως ότι το «play book» των Αγώνων απαιτεί από κάθε αθλητή που έχει ήδη ολοκληρώσει την παρουσία στο αγώνισμά του, να εγκαταλείψει την εγκατάσταση εντός 48 ωρών.

Ανάμεσα στους λίγους απ΄ αυτούς που, από την πρώτη μέρα, εγκαταστάθηκαν στο Χωριό είναι ο επικεφαλής της βραζιλιάνικης αποστολής, Μάρκο Αντόνιο Λα Πόρτα, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας του.

«Μέχρι στιγμής όλα είναι πολύ ήσυχα εδώ», σχολίασε. «Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε αθλητής έχει ένα δωμάτιο, αλλά δεν θα είναι εύκολο: όλοι μαζί είμαστε 314, ακόμα κι αν το 20% των αθλητών, συμπεριλαμβανομένων αυτών του ποδοσφαίρου, δεν θα μείνουν στο Χωριό».

Μια αντιπροσωπεία από την Πορτογαλία είναι επίσης ήδη παρούσα στο Ολυμπιακό Χωριό του Τόκιο, καθώς έχουν ήδη βγει οι σημαίες της χώρας σε μερικά μπαλκόνια.

