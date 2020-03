Η ΔΟΕ ανακοίνωσε και επίσημα τις νέες ημερομηνίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, οι οποίοι και θα διεξαχθούν τελικά το επόμενο καλοκαίρι, από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 8 Αυγούστου.

Η Ολυμπιάδα του Τόκιο αναβλήθηκε τελικά μετά από “πιέσεις” των αθλητών και των γιατρών, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο και έτσι μεταφέρθηκε από το φετινό στο επόμενο καλοκαίρι, αφού δεν “πέρασαν” οι προτάσεις για την άνοιξη.

Η ΔΟΕ έλαβε όμως άμεσα την απόφαση για την επόμενη χρονιά και τις επίσημες ημερομηνίες των αγώνων, σε μία προσπάθεια να δώσει χρόνο σε όλες τις υπόλοιπες διοργανώσεις να προσαρμόσουν ανάλογα το δικό τους καλεντάρι.

Ως εκ τούτου και με βάση την επίσημη ενημέρωση, οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν στο Τόκιο από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 8 Αυγούστου του 2021 και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες από τις 24 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου.

