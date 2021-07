Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο ξεκίνησαν και τυπικά με την τελετή έναρξης και την Ελλάδα να εισέρχεται όπως πάντα πρώτη στο γήπεδο, ως η χώρα που “γέννησε” τη διοργάνωση.

Η ελληνική αποστολή δεν εκπροσωπήθηκε και από τους 83 Έλληνες αθλητές που βρίσκονται στην Ιαπωνία, καθώς λόγω κορονοϊού δεν επιτρεπόταν η παρουσία όλων.

Την ελληνική σημαία έφεραν δε, για πρώτη φορά δύο αθλητές, όπως και σε όλες τις χώρες, με τους χρυσούς Ολυμπιονίκες, Άννα Κορακάκη και Λευτέρη Πετρούνια να… μοιράζονται την τιμή.

It is time for the #Tokyo2020 Parade of Athletes 👋



As is custom, Greece🇬🇷 are the first nation to enter the Olympic Stadium at the #OpeningCeremony #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/U09CCsCwtY