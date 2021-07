Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο καθυστέρησαν ένα χρόνο λόγω κορονοϊού και θα διεξαχθούν χωρίς φιλάθλους στις κερκίδες λόγω της πανδημίας, τελικά ξεκίνησαν σήμερα (23/7) με τους Ιάπωνες να παρουσιάζουν μία φαντασμαγορική τελετή έναρξης, που ολοκληρώθηκε με το άναμμα του βωμού και την Ναόμι Οσάκα να είναι η τελευταία λαμπαδηδρόμος της Ολυμπιακής Φλόγας.

Η τελετή, που κράτησε 4 και πλέον ώρες, ξεκίνησε με πυροτεχνήματα και video που δείχνουν στιγμές από όλα τα αθλήματα, σε προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το πρώτο χορευτικό δείχνει ανθρώπους να ενώνονται με έναν… αόρατο δεσμό λόγω πανδημίας.

Πήρε θέση στην κερκίδα και ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Γιοσιχίντε Σούγκα και μία σημαία της “οικοδέσποινας” Ιαπωνίας έκανε την είσοδό της μέσα στο στάδιο. Ακούστηκε ο εθνικός ύμνος της χώρας κατά την ανάρτηση της σημαίας.

Ιάπωνες με παραδοσιακές φορεσιές εξυμνούν τους εργάτες της χώρας, με σφυριά και ξύλα να δημιουργούν εντυπωσιακούς ήχους. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν οι κύκλοι των Ολυμπιακών Αγώνων και μπροστά τους στήνεται ένα μεγάλο χορευτικό.

The legacy of Tokyo 1964 lives on at #Tokyo2020



These Olympic Rings were crafted with wood grown from trees that were planted by athletes 5⃣7⃣ years ago when the #Olympics first came to Tokyo🌳#StrongerTogether | #OpeningCeremony #UnitedByEmotion pic.twitter.com/Z1n0HCNK5h — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021

Ώρα για την είσοδο των αθλητών στο γήπεδο. Πρώτη εισήλθε όπως είθισται η Ελλάδα, ως η γενέτειρα χώρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Λευτέρης Πετρούνιας μαζί με την Άννα Κορακάκη ήταν οι σημαιοφόροι της ελληνικής ολυμπιακής αποστολής με λίγους αθλητές μόνο μαζί τους, αφού λόγω κορονοϊού δεν επιτρέπεται η συμμετοχή όλων.

It is time for the #Tokyo2020 Parade of Athletes 👋



As is custom, Greece🇬🇷 are the first nation to enter the Olympic Stadium at the #OpeningCeremony #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/U09CCsCwtY — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021

Μία μία, όλες οι υπόλοιπες χώρες έκαναν τη δική τους είσοδο στο Εθνικό Ολυμπιακό Στάδιο της Ιαπωνίας. Ανάμεσά τους και η Κύπρος. Συνολικά 206 χώρες έκαναν την εμφάνισή τους μέσα στο γήπεδο, με την Αργεντινή και την Πορτογαλία να ξεχωρίζουν με τις χορευτικές εισόδους τους.

O Πίτα Ταουφατοφούα, αθλητής του Τάε Κβο Ντο είναι ο σημαιοφόρος της Τόγκα για δεύτερη φορά μετά τους Αγώνες του Ρίο το 2016. όπως και τότε η ιδιαίτερη και παραδοσιακή εμφάνισή του τράβηξε τα βλέμματα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι αθλητές της Ρωσίας δεν είχαν τη σημαία της χώρας τους αλλά τη σημαία της ΔΟΕ, καθώς η Ρωσία επισήμως έχει αποκλειστεί μετά από την ποινή που δέχτηκε από την WADA για το σκάνδαλο ντόπινγκ στο οποίο εμπλέκονταν αθλητές της.

Στο τέλος της παρέλασης -και συγκεκριμένα τρίτη από το τέλος- μπήκε η ομάδα των ΗΠΑ στο στάδιο, με την σύζυγο του Πλανητάρχη, Τζιλ Μπάιντεν να χειροκροτά από την κερκίδα, όπου βρισκόταν. Οι Αμερικανοί θα διοργανώσουν την Ολυμπιάδα του 2028 στο Λος Άντζελες. Aκολούθησε η Γαλλία που έχει αναλάβει την διοργάνωση του 2024 στο Παρίσι και τέλος οι φετινοί διοργανωτές.

Με την ολοκλήρωση της παρέλασης των αποστολών, σχηματίστηκε στο κέντρο του σταδίου το μήνυμα «Πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά» στα αγγλικά και λίγο αργότερα ακούστηκε ο Ολυμπιακός όρκος.

Εκατοντάδες χορευτές έστειλαν μήνυμα ενότητας και σεβασμού της διαφορετικότητας υπό τους ήχους του «Imagine» του John Lennon, ενώ ταυτόχρονα έπαιζε στις οθόνες video όπου καλλιτέχνες διαφορετικών εθνοτήτων τραγουδούν το κομμάτι. Τρομερό το οπτικό εφέ που έχουν δημιουργήσει οι Ιάπωνες με drones να σχηματίζουν την υδρόγειο σφαίρα.

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων, Σέικο Χασιμότο και ο Πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ πήραν στη συνέχεια το λόγο.

Μιλώντας πρώτη στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, η πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Τόκιο 2020, Σέικο Χασιμότο, ευχαρίστησε όλους εκείνους σε ολόκληρο τον κόσμο, που αντιμετώπισαν τις προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία.

«Όλος ο κόσμος αντιμετώπισε τεράστιες προκλήσεις με την πανδημία Covid-19. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τον σεβασμό μου σε όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις ιατρικές υπηρεσίες και σε άλλους σε όλο τον κόσμο που έχουν δείξει τέτοια αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων», είπε ξεκινώντας την ομιλία της.

«Έχουμε προετοιμαστεί για τους Αγώνες με τη συνεργασία ενός τεράστιου αριθμού ανθρώπων που είναι αποφασισμένοι να δημιουργήσουμε μια εκδήλωση όπου όλοι όσοι συμμετέχουν μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς. Ελπίζω αυτή η τελετή έναρξης να συμβάλει σε ένα θετικό μέλλον, στο οποίο ο καθένας να προσπαθεί να πετύχει το καλύτερο για τον εαυτό του να νιώθει πραγματικά ενωμένος με τη διαφορετικότητα», πρόσθεσε.

Ως μία στιγμή ελπίδας, χαρακτήρισε ο Τόμας Μπαχ την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, που διεξάγονται με καθυστέρηση ενός χρόνου και με πολλούς περιορισμούς, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Στην ομιλία του κατά την τελετή έναρξης των Αγώνων, ο πρόεδρος της ΔΟΕ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον ιαπωνικό λαό, αλλά και στους «αφανείς ήρωες» στη μάχη κατά του κορονοϊού, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό.

«Σήμερα είναι μία στιγμή ελπίδας. Ας απολαύσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε επιτέλους εδώ, όλοι μαζί. Αθλητές από 205 Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές και η Ολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων της ΔΟΕ ζουν μαζί κάτω από μία στέγη στο Ολυμπιακό Χωριό. Αυτή είναι η ενωτική δύναμη του αθλητισμού. Μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί χάρη σε εσάς, τους ευγενικούς οικοδεσπότες μας, τον ιαπωνικό λαό, στον οποίο θέλω να εκφράσω όλη την εκτίμηση και την υποστήριξή μας», είπε μεταξύ άλλων ο Τόμας Μπαχ, ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στην Ομάδα των Προσφύγων.

Ο Τόμας Μπαχ ευχαρίστησε στη συνέχεια τους Ιάπωνες για τις προσπάθειες που κατέβαλλαν ώστε να πραγματοποιηθούν σε αυτή την δύσκολη συγκυρία -λόγω της πανδημίας- οι Αγώνες και κάλεσε τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, Ναρουχίτο να κηρύξει την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, με την Ολυμπιακή σημαία να μπαίνει κατόπιν στο στάδιο.

Τα εικονογράμματα των ολυμπιακών αθλημάτων, που είχαν χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες που διοργάνωσε το Τόκιο το 1964, «ζωντάνεψαν» με μία εντυπωσιακή χορογραφία.

H Oλυμπιακή Φλόγα μπήκε στο στάδιο στα χέρια δύο λαμπαδηδρόμων που συμβολικά επιλέχθηκε να είναι γιατροί, που δίνουν μάχη εδώ και ενάμιση χρόνο με την πανδημία του κορονοϊού.

Στα χέρια της Ναόμι Οσάκα, Νο. 2 στην Παγκόσμια κατάταξη του τένις, η Ολυμπιακή Φλόγα. Αυτή θα είναι και η τελευταία λαμπαδηδρόμος και το ταξίδι που ξεκίνησε από την Αρχαία Ολυμπία φτάνει στο τέλος του, αφού στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο θα καίει για τις επόμενες δύο εβδομάδες.