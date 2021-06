Ο Ντέμιεν Λίλαρντ ολοκλήρωσε άδοξα μία ακόμη εκπληκτική σεζόν στο NBA, καθώς η δικές του εξαιρετικές εμφανίσεις δεν ήταν αρκετές για τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς, οι οποίοι και αποκλείστηκαν από τον πρώτο γύρο των play off.

Αυτό έδωσε όμως στον σούπερ σταρ της ομάδας να έχει αρκετό χρόνο ξεκούρασης κι έτσι να καταφέρει να δώσει το “παρών” στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο με την Team USA.

Ο Λίλαρντ δεσμεύτηκε να αγωνιστεί με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των ΗΠΑ στην Ιαπωνία και είναι μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο όνομα που θα είναι σίγουρα στη διοργάνωση. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε φέτος 28,8 πόντους, 7,5 ασίστ και 4,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη σεζόν, ενώ έκανε μεγάλες εμφανίσεις και στα play off. Δίπλα του θα είναι και ο τρεις φορές πρωταθλητής του NBA, με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Ντρέιμοντ Γκριν.

Portland Trail Blazers’ Damian Lillard and Golden State Warriors’ Draymond Green are among the initial commitments to Team USA for the Tokyo Olympics this summer, sources tell me and @joevardon.



