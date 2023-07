Η αντίστροφη μέτρηση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 ξεκίνησε και οι διοργανωτές παρουσίασαν επίσημα την Ολυμπιακή δάδα.

Το σχέδιο της Ολυμπιακής δάδας ήταν γνωστό, αλλά πλέον αποκαλύφθηκε και τυπικά η νέα δάδα, η οποία και θα χρησιμοποιηθεί στη λαμπαδηδρομία για τους Αγώνες του Παρισιού.

Η Ολυμπιακή δάδα παρουσιάστηκε με ένα εξαιρετικό video, το οποίο και έκανε μία αναδρομή στα τελευταία 40 χρόνια της δάδας και των λαμπαδηδρομιών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

The #Paris2024 Olympic torch has been revealed! 🔥🇫🇷



From Los Angeles 1984 to @Paris2024, here’s a quick lookback at 40 years of Olympic torches. ❤️ pic.twitter.com/DdGUWimqgL