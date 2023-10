Ο Ολυμπιακός επικράτησε 75-51 του Παναθηναϊκού στο Super Cup Ελλάδας, με τον Αϊζάια Κάνααν να είναι ο πρωταγωνιστής των πανηγυριών στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο, με τον ίδιο μάλιστα να χορεύει παραδοσιακά τραγούδια.

Ο Ολυμπιακός κατάκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, με την ομάδα του Πειραιά να επικρατεί κατά κράτος του Παναθηναϊκού στο Super Cup που έγινε στην Ρόδο.

Το 75-51 για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε ως αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να στήσει πάρτι, με τον Αϊζάια Κάνααν όπως αποδείχτηκε να είναι η ψυχή της παρέας, αφού ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας χόρεψε με ιδιαίτερη επιτυχία παραδοσιακά τραγούδια.\

Μάλιστα ο επίσημος λογαριασμός του Ολυμπιακού στο twitter θέλησε να ανεβάσει ένα video με τον Κάνααν, προκειμένου να καλημερίσει τον κόσμο της ομάδας.

