Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Έτσι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός φοράει και πάλι το ευρωπαϊκό του κοστούμι κι υποδέχεται απόψε (19:55) την Αϊντχόφεν στο “Γ. Καραϊσκάκης”, για τους “32” του Europa League.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς θέλει να πραγματοποιήσει μία καλή εμφάνιση, όχι μόνο για να νικήσει τους Ολλανδούς, αλλά για να εξασφαλίσει ένα σκορ πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στην Ολλανδία.

Μάλιστα, έγινε γνωστό και με το ποιες εμφανίσεις θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο αποψινό ματς. Οι Πειραιώτες λοιπόν, θα παίξουν με την ερυθρόλευκη εμφάνιση, ενώ ο τερματοφύλακας θα φοράει κίτρινα.

Από την άλλη, η Αϊντχόφεν θα αγωνιστεί με τη μαύρη της εμφάνιση, με τον τερματοφύλακα να φοράει πράσινα.

Τα χρώματα μας για απόψε! ΘΡΥΛΕ γερά! / Our team #colors for tonight! Let’s do this Olympiacos!

🔴⚪️ 👊🏻

#Olympiacos #UEL #OLYPSV #Legend #Football #Jersey @EuropaLeague pic.twitter.com/pfUzgXS7vL