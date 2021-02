Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Με Γκέτσε και τρεις απουσίες στο Φάληρο οι Ολλανδοί (pic)

Ο Μάριο Γκέτσε ταξίδεψε με την Αϊντχόφεν για το αυριανό (18/2) ματς με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τη φάση των «32» του Europa League, ενώ εκτός έμειναν τρεις παίκτες για τους Ολλανδούς.

Η Αϊντχόφεν θα έχει τελικά τον Μάριο Γκέτσε στο μεγάλο ματς με τον Ολυμπιακό για τη φάση των «32» του Europa League, αφού ο Γερμανός μεσοεπιθετικός ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή. Αντίθετα οι Κοντί Γκακπό, Νόνι Μαντουέκε και Μοχάμεντ Ιχατάρεν έμειναν εκτός επιλογών του Ρόγκερ Σμιντ εξαιτίας προβλημάτων τραυματισμού.

H αποστολή της Ανϊτχόφεν αποτελείται από τους: Εμβογκό, Ουνερστάλ, Ντελάνγκε, Μπαουμγκάρτλ, Ντάμφρις, Μποσκαγλί, Μαξ, Τέζε, Σασνγκαρέ, Φέιν, Φαν Χίνκελ, Γκουτιέρες, Ζούνιορ, Ροσάριο, Γκέτσε, Τόμας, Ζάχαβι, Μάλεν, Πιρού, Φερτέσεν.

