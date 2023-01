Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε τη Φενέρμπαχτσε (31/01, 19:45, LIVE από το Newsit.gr) στην Κωνσταντινούπολη για τη Euroleague, αλλά ακολουθεί μεθαύριο και νέο ντέρμπι με την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ.

Με τον Ολυμπιακό να προελαύνει όμως στη Euroleague, οι οπαδοί του φρόντισαν ήδη να “εξαφανίσουν” τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Αναντολού Εφές και η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out για το παιχνίδι με τη δις πρωταθλήτρια Ευρώπης.

“Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Εφές εξαντλήθηκαν! Για μία ακόμη φορά νιώθουμε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για τη μαζική στήριξή σας!”, ανέφερε χαρακτηριστικά στη σχετική ανάρτησή της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Back to back Sold Out! 💪🏽



Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Εφές εξαντλήθηκαν! Για μία ακόμη φορά νιώθουμε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για τη μαζική στήριξή σας! 🙏🏽



TOGETHER WE FIGHT! 🔴⚪️

#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/4PTVQtsvHu