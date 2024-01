Ο Μιγκέλ Κρέσπο επιστρέφει στη μετεγγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού. Η ανάρτηση Τούρκου δημοσιογράφου στα social media. Τούρκο δημοσιογράφο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Εκρέμ Κονούρ, τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ενδιαφέρονται ζεστά για την απόκτηση του κεντρικού μέσου της Φενέρμπαχτσε, Μιγκέλ Κρέσπο.

Όπως όμως σημειώνεται, ο τουρκικός σύλλογος δεν σκοπεύει να πουλήσει τον 27χρονο Γαλλοπορτογάλο μέσο κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, αφού αποτελεί ένα σημαντικό “γρανάζι” στο ροτέισον του Ισμαίλ Καρτάλ στη Φενέρ.

Ο Μιγκέλ Κρέσπο γνωρίζεται καλά με τον τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Πέδρο Άλβες, από την κοινή τους παρουσία στην Εστορίλ το 2021. ο παίκτης μετράει φέτος 16 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε.

Sporting CP and Olympiacos are interested in Miguel Crespo, but Fenerbahce have no desire to sell the Portuguese player in January.#FB pic.twitter.com/5mFmaVxIZR