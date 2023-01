Ο Ολυμπιακός έκανε “πάρτι” κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο για τη 17η αγωνιστική της Euroleague και με τη νίκη 82-66 σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ, “έπιασε” κορυφή στην κατάταξη.

Με τον Πίτερς να είναι εκπληκτικός στο ξεκίνημα και τον Γουόκαπ να δίνει το… σύνθημα με τις εκπληκτικές του άμυνες στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός “καθάρισε” εύκολα την Αρμάνι Μιλάνο και πέτυχε την 11 νίκη του στη σεζόν, που τον φέρνει στην πρώτη θέση της Euroleague, έστω και με “συγκατοίκους”.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν καλά το ματς, με την Αρμάνι Μιλάνο να “χτυπάει” τον Ολυμπιακό με συνεργασίες των ψηλών στο post και τους Πειραιώτες να “απαντούν” με Πίτερς και Παπανικολάου. Ο πρώτος έκανε μάλιστα ένα φανταστικό πρώτο δεκάλεπτο με 13 πόντους και οι Πειραιώτες κατάφεραν να αυξήσουν το προβάδισμά τους σε 27-15 στο 10′, με buzzer beater τρίποντο του ΜακΚίσικ.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στη συνέχεια, με τον Σλούκα να τον “οδηγεί” στην επίθεση, αλλά η Αρμάνι Μιλάνο με δύο δικά της σερί και πρωταγωνιστή τον Μπάρον, “μάζεψε” τη διαφορά ακόμη και στο -3, πριν σκοράρει στη λήξη του ημιχρόνου ο Βεζένκοφ για το 44-38 στο 20′.

Ok Shaq!@ShaqInTheBox adds another spectacular dunk to his collection!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/hMfF1n4iwT