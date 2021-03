Ολυμπιακός – Άρσεναλ: Έτσι θα εμφανιστούν οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (22:00) την Άρσεναλ, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους “16” του Europa League.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς έχει ραντεβού με την ιστορία και θα προσπαθήσει να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά της διοργάνωσης απέναντι στο ισχυρό σύνολο του Αρτέτα, το οποίο ψάχνει εκδίκηση για τον περσινό αποκλεισμό από τους Πειραιώτες.

Οι Ερυθρόλευκοι είναι γηπεδούχοι και θα αγωνιστούν κόντρα στους Λονδρέζους με την κλασική ερυθρόλευκη φανέλα.

Πριν από λίγη ώρα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την εμφάνιση της ομάδας στον αποψινό σπουδαίο αγώνα με την Άρσεναλ, με ανάρτηση της στα social media.

Τα χρώματα μας για απόψε! ΘΡΥΛΕ γερά! / Our team #colors for tonight! Let’s do this Olympiacos! 🔴⚪️ 👊🏻#Olympiacos #UEL #OLYARS #Legend #Football #Jersey @EuropaLeague pic.twitter.com/n13O7ECTYw