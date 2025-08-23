Αθλητικά

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0 τελικό: Νίκη στις καθυστερήσεις για τους Πειραιώτες

Η εξέλιξη της αναμέτρησης
O Eλ Κααμπί και ο Γαζίτσι πανηγυρίζουν τα γκολ τους
1η αγωνιστική Super League
«Γεώργιος Καραϊσκάκης»
0 - 0
1ο ημίχρονο
O Eλ Κααμπί και ο Γαζίτσι πανηγυρίζουν τα γκολ τους / ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

O Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στην πρώτη αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

22:09 | 23.08.2025

Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την εξέλιξη του αγώνα μαζί μας. Από το Newsit.gr καλό σας βράδυ

22:00 | 23.08.2025

Με τα γκολ των Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί οι Πειραιώτες θα πάρουν τη νίκη και θα ξεκινήσουν με νίκη τη σεζόν 

22:00 | 23.08.2025

Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 2-0

21:59 | 23.08.2025
Τελικό σφύριγμα στην αναμέτρηση
21:57 | 23.08.2025
90+6΄
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό!

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκοράρει στη τελευταία φάση του αγώνα 

21:56 | 23.08.2025

Αγκαλιά με τη νίκη ο Ολυμπιακός

21:55 | 23.08.2025
90+5΄εκτέλεση φάουλ από τον Τσικίνιο, έξω η μπάλα
21:53 | 23.08.2025
Ο Γιαζίτσι με ένα τρομερό γκολ βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ
21:52 | 23.08.2025
90+3΄
Απίστευτο γκολ για τον Ολυμπιακό

Ο Γιαζίτσι με ένα εκπληκτικό γκολ σκοράρει και λυτρώνει τους Πειραιώτες

21:52 | 23.08.2025

Μπήκαμε στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων

21:51 | 23.08.2025

Θα εκτελέσει απευθείας ο Ροντινέι, έξω η μπάλα

21:51 | 23.08.2025
Ο Τριανταφυλλόπουλος θα κάνει φάουλ στον Ζέλσον
21:50 | 23.08.2025
90΄
Φάουλ σε πολύ καλή θέση για τον Ολυμπιακό
21:50 | 23.08.2025

Αναμένουμε τον έξτρα χρόνο των καθυστερήσεων

21:49 | 23.08.2025

Μπήκαμε στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης

21:47 | 23.08.2025
89'
Κόρνερ για τον Ολυμπιακό

Η Σέντρα από τον Γιαζίτσι, ο Σίπσιτς απομακρύνει με το κεφάλι

21:44 | 23.08.2025
86΄
Αλλαγές για τον Αστέρα Τρίπολης

Ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος θα πάρει τη θέση του Πέπε Καστάνιο, Γιοατσίνι και Χαραλαμπόγλου αντί Καλτσά και Μακέντα

21:42 | 23.08.2025
84΄
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Ο Μουζακίτης πήρε τις κόντρες, πάτησε στα όρια της μεγάλης περιοχής του Αστέρα, ωστόσο το σουτ του πέρασε άουτ

21:42 | 23.08.2025
Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 0-0
21:42 | 23.08.2025
82 λεπτά παιχνιδιού στο «Καραϊσκάκης»
21:41 | 23.08.2025

Νωρίτερα ο Νασιμέντο είχε πάρει τη θέση του Έσε

21:40 | 23.08.2025
80'
Νέα διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Ο Μπρούνο στη θέση του Ορτέγκα, ο Γιαζίτσι στη θέση του Πνευμονίδη

21:34 | 23.08.2025

Συνεχίζει να πιέζει ο Ολυμπιακός

21:33 | 23.08.2025

Υπήρξε οφσάιντ στην αρχή της φάσης, οποότε δεν θα μετρούσε το γκολ εάν είχε σκοράρει ο Έσε

21:31 | 23.08.2025
73΄
Τρομερή χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Σουτ του Τσικίνιο η μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Έσε δεν μπορεί να σκοράρει

21:26 | 23.08.2025
71΄λεπτά αγώνα
21:26 | 23.08.2025

Το ίδιο και ο Αστέρας με τον Σάββα Παντελίδη να είναι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του στο γήπεδο

21:23 | 23.08.2025

Δεν αλλάζει τακτική προσέγγιση ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι

21:23 | 23.08.2025

Αυτό σημαίνει πως ο Ροντινέι θα γυρίσει δεξί μπακ και ο Ζέλσον Μαρτίνς θα παίξει εξτρέμ

21:20 | 23.08.2025
Διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Ο Μουζακίτης θα πάρει τη θέση του Ντάνι Γκαρθία και ο Ζέλσον Μαρτίνς του Κοστίνια

21:19 | 23.08.2025

Συμπληρώθηκε μια ώρα αγώνα στο παιχνίδι 

21:17 | 23.08.2025
57΄
Κόρνερ για τον Αστέρα Τρίπολης

Μετά από ωραία ατομική προσπάθεια του Εμμανουηλίδη, το σουτ του Έλληνα εξτρέμ έδιωξε σε κόρνερ ο Τζολάκης

21:13 | 23.08.2025
Στο replay φάνηκε πως ο Ελ Κααμπί ήταν χιλιοστά εκτεθειμένος
21:12 | 23.08.2025
Ο Μαροκινός ήταν οφσάιντ στην αρχή της φάσης με αποτέλεσμα το γκολ να ακυρωθεί
21:12 | 23.08.2025
Δεν θα μετρήσει το γκολ
21:11 | 23.08.2025

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά από μια φάση διαρκείας έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Αστέρα Τρίπολης

21:10 | 23.08.2025
50΄
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό
21:08 | 23.08.2025

Ίδιο σκηνικό με το πρώτο μέρος και το δεύτερο

21:07 | 23.08.2025
46
Σουτ από τον Καλτσά

Μπλοκάρει χωρίς δυσκολία ο Τζολάκης

21:07 | 23.08.2025
Χωρίς αλλαγές οι δυο ομάδες
21:05 | 23.08.2025
Σέντρα στην επανάληψη
20:49 | 23.08.2025

Χωρίς φάσεις το πρώτο μέρος, ο Ολυμπιακός έχει τη κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπορεί να «σπάσει» την άμυνα του Αστέρα Τρίπολης

20:49 | 23.08.2025
Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 0-0
20:46 | 23.08.2025
Τέλος στο πρώτο 45λεπτο
20:44 | 23.08.2025

Με 4-4-2 και διπλή ζώνη άμυνας παίζει ο Αστέρας Τρίπολης στον αγωνιστικό χώρο. Με αυτό τον τρόπο δεν έχει αφήσει κενούς χώρους στον Ολυμπιακό

20:41 | 23.08.2025

Συντριπτική η κατοχή της μπάλας υπέρ του Ολυμπιακού

20:38 | 23.08.2025

Στη συνέχεια από την σέντρα του Ορτέγκα, ο Κοστίνια που είχε πάρει θέση σέντερ φορ έκανε τη κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει άουτ

20:33 | 23.08.2025
35'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Σουτ από τον Κοστίνια, μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια ο Τσιντώτας

20:32 | 23.08.2025

Ο Ολυμπιακός έχει τη κατοχή της μπάλας, προσπαθεί κυρίως από τα πλάγια να δημιουργήσει φάσεις, ωστόο η άμυνα του Αστέρα Τρίπολης έχει διώξει κάθε φάση από πλευράς Πειραιωτών

20:29 | 23.08.2025
30'
Μισή ώρα αγώνα συμπληρώθηκε στο Φάληρο
20:26 | 23.08.2025
28'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Ωραία ενέργεια από τον Ροντινέι, έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, έξω η μπάλα

20:24 | 23.08.2025
24΄Κόρνερ για τον Ολυμπιακό, μετά από ανέβασμα του Ροντινέι
20:23 | 23.08.2025
Κεφαλιά του Ελ Κααμπί, έξω η μπάλα
20:23 | 23.08.2025
21 λεπτά στο παιχνίδι
20:22 | 23.08.2025
20'
Σουτ του Ντάνι Γκαρσία

Διώχνει η άμυνα του Αστέρα

20:19 | 23.08.2025

Ο Ολυμπιακός ψάχνει το γκολ, αλλά δεν έχει βρει ακόμα τη μεγάλη ευκαιρία

20:15 | 23.08.2025

Ο Ολυμπιακός έχει τη κατοχή της μπάλας και θέλει να «σπάσει» τη διπλή ζώνη άμυνας του Αστέρα Τρίπολης

20:13 | 23.08.2025
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρακολουθεί την αναμέτρηση στο «Καραϊσκάκης»
Υπό το βλέμμα του ομοσπονδιακού τεχνικού το παιχνίδι
20:11 | 23.08.2025
10'
Συμπληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στο παιχνίδι
20:11 | 23.08.2025

Ο Αστέρας βγήκε ωραία στην επίθεση και ο Καλτσάς έκανε μια σέντρα-σουτ από δεξιά, αλλά ο Τζολάκης έδιωξε με τη δεξιά του γροθιά

20:10 | 23.08.2025

Πρώτη τελική στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα έπεσε στα πόδια του Ντάνι Γκαρθία που σούταρε με το δεξί εκτός περιοχής, αλλά ο Τσιντώτας μπλόκαρ

20:09 | 23.08.2025
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρακολουθεί από κοντά το παιχνίδι
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
20:07 | 23.08.2025
Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει

Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα γρήγορο γκολ

20:05 | 23.08.2025
Κεκλεισμένων των θυρών η αναμέτρηση

Το "Γ. Καραϊσκάκης" είναι άδειο, αφού ο Ολυμπιακός κουβαλάει τιμωρία από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

20:02 | 23.08.2025
Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ, 4-2-3-1): Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα– Έσε, Γκαρθία – Ροντινέι, Τσικίνιο, Πνευμονίδης - Ελ Κααμπί.

Asteras AKTOR (Παντελίδης, 4-2-3-1): Τσιντώτας - Άλχο, Καστάνιο, Σίπτσιτς, Σιλά - Έντερ, Γιαμπλόνσκι - Καλτσάς, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης – Μακέντα.

20:01 | 23.08.2025
Το νέο πρωτάθλημα της Super League ξεκινάει από το Φάληρο

Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του. Είναι άλλωστε το πρώτο επίσημο παιχνίδι του στη σεζόν, αφού δεν είχε να δώσει προκριματικά στην Ευρώπη

20:00 | 23.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης για την 1η αγωνιστική της Super League

19:54 | 23.08.2025
Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo