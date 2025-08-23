Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0 τελικό: Νίκη στις καθυστερήσεις για τους Πειραιώτες

O Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στην πρώτη αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την εξέλιξη του αγώνα μαζί μας. Από το Newsit.gr καλό σας βράδυ
Με τα γκολ των Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί οι Πειραιώτες θα πάρουν τη νίκη και θα ξεκινήσουν με νίκη τη σεζόν
Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 2-0
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκοράρει στη τελευταία φάση του αγώνα
Αγκαλιά με τη νίκη ο Ολυμπιακός
Ο Γιαζίτσι με ένα εκπληκτικό γκολ σκοράρει και λυτρώνει τους Πειραιώτες
Μπήκαμε στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων
Θα εκτελέσει απευθείας ο Ροντινέι, έξω η μπάλα
Αναμένουμε τον έξτρα χρόνο των καθυστερήσεων
Μπήκαμε στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης
Η Σέντρα από τον Γιαζίτσι, ο Σίπσιτς απομακρύνει με το κεφάλι
Ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος θα πάρει τη θέση του Πέπε Καστάνιο, Γιοατσίνι και Χαραλαμπόγλου αντί Καλτσά και Μακέντα
Ο Μουζακίτης πήρε τις κόντρες, πάτησε στα όρια της μεγάλης περιοχής του Αστέρα, ωστόσο το σουτ του πέρασε άουτ
Νωρίτερα ο Νασιμέντο είχε πάρει τη θέση του Έσε
Ο Μπρούνο στη θέση του Ορτέγκα, ο Γιαζίτσι στη θέση του Πνευμονίδη
Συνεχίζει να πιέζει ο Ολυμπιακός
Υπήρξε οφσάιντ στην αρχή της φάσης, οποότε δεν θα μετρούσε το γκολ εάν είχε σκοράρει ο Έσε
Σουτ του Τσικίνιο η μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Έσε δεν μπορεί να σκοράρει
Το ίδιο και ο Αστέρας με τον Σάββα Παντελίδη να είναι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του στο γήπεδο
Δεν αλλάζει τακτική προσέγγιση ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι
Αυτό σημαίνει πως ο Ροντινέι θα γυρίσει δεξί μπακ και ο Ζέλσον Μαρτίνς θα παίξει εξτρέμ
Ο Μουζακίτης θα πάρει τη θέση του Ντάνι Γκαρθία και ο Ζέλσον Μαρτίνς του Κοστίνια
Συμπληρώθηκε μια ώρα αγώνα στο παιχνίδι
Μετά από ωραία ατομική προσπάθεια του Εμμανουηλίδη, το σουτ του Έλληνα εξτρέμ έδιωξε σε κόρνερ ο Τζολάκης
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά από μια φάση διαρκείας έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Αστέρα Τρίπολης
Ίδιο σκηνικό με το πρώτο μέρος και το δεύτερο
Μπλοκάρει χωρίς δυσκολία ο Τζολάκης
Χωρίς φάσεις το πρώτο μέρος, ο Ολυμπιακός έχει τη κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπορεί να «σπάσει» την άμυνα του Αστέρα Τρίπολης
Με 4-4-2 και διπλή ζώνη άμυνας παίζει ο Αστέρας Τρίπολης στον αγωνιστικό χώρο. Με αυτό τον τρόπο δεν έχει αφήσει κενούς χώρους στον Ολυμπιακό
Συντριπτική η κατοχή της μπάλας υπέρ του Ολυμπιακού
Στη συνέχεια από την σέντρα του Ορτέγκα, ο Κοστίνια που είχε πάρει θέση σέντερ φορ έκανε τη κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει άουτ
Σουτ από τον Κοστίνια, μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια ο Τσιντώτας
Ο Ολυμπιακός έχει τη κατοχή της μπάλας, προσπαθεί κυρίως από τα πλάγια να δημιουργήσει φάσεις, ωστόο η άμυνα του Αστέρα Τρίπολης έχει διώξει κάθε φάση από πλευράς Πειραιωτών
Ωραία ενέργεια από τον Ροντινέι, έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, έξω η μπάλα
Διώχνει η άμυνα του Αστέρα
Ο Ολυμπιακός ψάχνει το γκολ, αλλά δεν έχει βρει ακόμα τη μεγάλη ευκαιρία
Ο Ολυμπιακός έχει τη κατοχή της μπάλας και θέλει να «σπάσει» τη διπλή ζώνη άμυνας του Αστέρα Τρίπολης
Ο Αστέρας βγήκε ωραία στην επίθεση και ο Καλτσάς έκανε μια σέντρα-σουτ από δεξιά, αλλά ο Τζολάκης έδιωξε με τη δεξιά του γροθιά
Πρώτη τελική στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα έπεσε στα πόδια του Ντάνι Γκαρθία που σούταρε με το δεξί εκτός περιοχής, αλλά ο Τσιντώτας μπλόκαρ
Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα γρήγορο γκολ
Το "Γ. Καραϊσκάκης" είναι άδειο, αφού ο Ολυμπιακός κουβαλάει τιμωρία από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ, 4-2-3-1): Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα– Έσε, Γκαρθία – Ροντινέι, Τσικίνιο, Πνευμονίδης - Ελ Κααμπί.
Asteras AKTOR (Παντελίδης, 4-2-3-1): Τσιντώτας - Άλχο, Καστάνιο, Σίπτσιτς, Σιλά - Έντερ, Γιαμπλόνσκι - Καλτσάς, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης – Μακέντα.
Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του. Είναι άλλωστε το πρώτο επίσημο παιχνίδι του στη σεζόν, αφού δεν είχε να δώσει προκριματικά στην Ευρώπη
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης για την 1η αγωνιστική της Super League
