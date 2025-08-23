Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρακολουθεί την αναμέτρηση στο «Καραϊσκάκης»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε το «παρών» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να δει από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Super League.

Η παρουσία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις εξέδρες του φαληρικού γηπέδου δεν πέρασε απαρατήρητη, με τον προπονητή της Εθνικής ποδοσφαίρου να θέλει να δει τους Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται σε Ολυμπιακό και Αστέρα Τρίπολης.

Η αναμέτρηση διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τον Γιοβάνοβιτς να βρεθεί στο γήπεδο και να καταγράψει τις πρώτες του εντυπώσεις για τη σεζόν.