Ολυμπιακός – Ατρόμητος: Με εκπλήξεις και δύο 17χρονους η ερυθρόλευκη ενδεκάδα

Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στον Ατρόμητο στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 6η αγωνιστική της Super League.

Εκπλήξεις ετοίμασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ατρόμητο Φάληρο. Ο Ισπανός τεχνικός δίνει φανέλα βασικού σε δύο 17χρονους, με τον Μουζακίτη να βρίσκεται δίπλα στον Στάμενιτς και τον Κωστούλα στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Τζολάκης είναι κάτω από τα δοκάρια, με Κάρμο και Ρέτσο μπροστά του και τους Κοστίνια – Αποστολόπουλο στα άκρα.

Ο Ροντινέι θα παίξει μπροστά σε ρόλο εξτρέμ, με τους Ολιβέιρα και Βέλντε πίσω από τον Χαράλαμπο Κωστούλα.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYATR #slgr pic.twitter.com/J0wMUX0WDN