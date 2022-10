Ο Ολυμπιακός έκανε τα αποκαλυπτήρια της τρίτης εμφάνισης της ομάδας για τη σεζόν 2022-23. Ρόλο μοντέλων ανέλαβαν οι δύο σούπερ σταρ της ομάδας, Μαρσέλο και Χάμες Ροντρίγκες.

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε τη νέα φανέλα του, την οποία φορούν στη σχετική φωτογραφία οι Χάμες Ροντρίγκες και Μαρσέλο, τα δύο μεγαλύτερα ονόματα που βρίσκονται στο ρόστερ των πρωταθλητών Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Τα καλύτερα έρχονται! Μέχρι τότε απολαύστε τον Χάμες και τον Μαρσέλο με την 3η μας εμφάνιση!”, έγραψε η ερυθρόλευκη ΠΑΕ στη δημοσίευσή της.

Τα καλύτερα έρχονται! 👊🏼 Μέχρι τότε απολαύστε τον Χάμες και τον Μαρσέλο με την 3η μας εμφάνιση! @adidasfootball 🔴⚪



The best is yet to come! Till then, enjoy James & Marcelo wearing our 3rd kit! @adidasfootball 🔴⚪#Olympiacos #WeKeepOnDreaming #adidasfootball #adidasgr pic.twitter.com/68gFcaaJ9r