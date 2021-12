Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Κώστα Μανωλά και ενίσχυσε σημαντικά την άμυνά του, από την οποία και λείπει ουσιαστικά τη φετινή σεζόν, ο Ρούμπεν Σεμέδο.

Μετά τη δικαστική “περιπέτεια”, ο Πορτογάλος αμυντικός είχε μείνει εκτός ομάδας από τον Πέδρο Μαρτίνς και φαίνεται ότι θα αποχωρήσει τελείως στην μετεγγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Η πορτογαλική εφημερία Record μάλιστα, αναφέρει ότι υπάρχει συμφωνία της ΠΑΕ Ολυμπιακός με την Πόρτο για δανεισμό έξι μηνών έναντι 500.000 ευρώ, με οψιόν κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ για την οριστική μετεγγραφή του, το καλοκαίρι του 2022.

Ruben Semedo will join Porto on loan in January – then the Dragoes will have a buy option at season’s end.#FCPorto #SomosPorto pic.twitter.com/ux2Yp489dJ