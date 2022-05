Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 77-74 από την Αναντολού Εφές και έμεινε εκτός τελικού στο Final Four της Euroleague, παρά την υπερπροσπάθεια που κατέβαλλε στο τέλος.

Οι Πειραιώτες βρέθηκαν να χάνουν και με διψήφια διαφορά, αλλά έφεραν το ματς στα ίσια, πριν τους δώσει τη… χαριστική βολή, ο Βασίλιε Μίσιτς με τρίποντο στη λήξη του αγώνα.

Αυτό ήταν μάλιστα το 14ο της τουρκικής ομάδας στο ματς, κάτι που αποτελεί ρεκόρ για το Final Four της Euroleague και δείχνει πόσο… άτυχος ήταν ο Ολυμπιακός.

A record for triples was equalled tonight in spectacular fashion! @AnadoluEfesSK made it RAIN in Belgrade as they reached the championship game 🌧 pic.twitter.com/m7iElUKX8Z