Ολυμπιακός: Ενοχλήσεις στη μέση ο Γουόρντ, διάστρεμμα ο Ντόρσεϊ – Ανησυχία για το Game 2 με τη Μονακό

Ο Ολυμπιακός μπορεί να κέρδισε άνετα τη Μονακό είχε όμως και απώλειες στο ματς, καθώς ο Γουόρντ έπαιξε μόλις 4:28′ και αποχώρησε με ενοχλήσεις στη μέση, ενώ ο Ντόρσεϊ έπαθε διάστρεμμα.

Ο Ντόρσεϊ πάτησε άσχημα σε μία φάση που τον σταμάτησε ο Τάις στο Ολυμπιακός – Μονακό και σύμφωνα με τον Μπαρτζώκα έχει υποστεί διάστρεμμα. Ο Γουόρντ χτύπησε στη μέση και αποχώρησε στο 1ο δεκάλεπτο.

Η δήλωση του Μπαρτζώκα για τους τραυματίες

«Ο Γουόρντ χτύπησε στη μέση του και πήγε στα αποδυτήρια στο πρώτο δεκάλεπτο και μετά ήταν αμφίβολος 50-50, αν μπορούσε να παίξει. Ο Ντόρσει έπαθε διάστρεμμα και όταν βγήκε έπρεπε να παίξει άμεσα για να μην κρυώσει το πόδι του και προτίμησα να μην ξανά μπει.

Ο Βεζένκοφ έκανε ράμματα στο πρόσωπο και του Κόρι Τζόσεφ του άνοιξε το πρόσωπο, αλλά δεν χρειάστηκε να κάνει ράμματα».