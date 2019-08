Ολυμπιακός: Επίσημο! Ανακοίνωσε Λοβέρα

Την απόκτηση του Μάξι Λοβέρα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο 20χρονος Αργεντινός δεξιός μέσος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και φόρεσε τα «ερυθρόλευκα».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μαξιμιλιάνο Αλμπέρτο «Μάξι» Λοβέρα.

Το who is who

Ο Μάξι Λοβέρα είναι γεννημένος στις 9 Μαρτίου 1999 στη Λαγούνα Μπλάνκα της Αργεντινής και αγωνίζεται ως δεξιός μέσος.

